6,3 mil pessoas sofrem com falta de energia no Acre

O Acre vem sofrendo consequências das enchentes que atacaram o estado nos últimos dias. A população da capital do estado, Rio Branco e da Brasiléia, são as mais atingidas até o momento.

Em Rio Branco já são quase 700 pessoas sem luz em dez bairros e em Brasiléia, que sofre com cheia histórica, são 2.261 moradores com falta de energia elétrica.

O Acre enfrenta uma cheia histórica em 2024. Em todo o estado, pelo menos 20.182 pessoas estão desalojadas.

Convertendo em números a situação difícil, 17 das 22 cidades acreanas também vivem em situação de emergência por conta da transbordação dos rios. Ao menos 23 comunidades indígenas no interior do Acre também estão passando por dificuldades.

O Rio Acre chegou a 17 metros em Rio Branco, sendo apenas a sétima vez desde 1971, que o rio atinge esse nível.

Confira os municípios do Acre que mais sofrem com as enchentes:

Rio Branco – 691

Brasiléia – 2.261

Jordão – 335

Epitaciolândia – 258

Xapuri – 194

Marechal Thaumaturgo – 1.295

Santa Rosa do Purus – 242

Porto Walter – 213

Tarauacá – 907