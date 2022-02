PRF apreende cinco quilos de crack na BR 020, em Simolândia/GO

O procedimento de rotina é realizar a verificação pelo faro dos cães para localizar entorpecentes e armas de fogo

Vídeo: PRF

A droga foi localizada pelos cães PRF dentro de uma mochila de um passageiro. Prejuízo de mais de 50 mil reais para o tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5,1 quilos de crack no início da tarde desta terça-feira (22), em Simolândia/GO, na BR 020. A droga estava escondida dentro de uma mochila com um passageiro de 40 anos, que viajava em um ônibus interestadual da linha Brasília/DF – Salvador/BA.

O ônibus foi fiscalizado em uma operação de rotina da PRF, que contou com o apoio dos cães farejadores. O procedimento de rotina é realizar a verificação pelo faro dos cães de todas as malas e pertences com o intuito de localizar entorpecentes e armas de fogo.

O cão farejador indicou a presença da droga na mochila de um homem de 40 anos. Foram localizados cinco tabletes da substância, totalizando 5,1 quilos de crack. O que representa mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de prejuízo para o tráfico de drogas.

O passageiro informou aos policiais que levaria o entorpecente para Posse/GO e que ganharia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Diante dos fatos, a equipe PRF deu voz de prisão para o homem por tráfico de drogas e encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil de Posse/GO.