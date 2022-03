Prefeitura bane ‘corrida de jumentos’ e pede desculpas

A vereadora afirmou que o ato vai contra a integridade física dos animais e é considerado como “crime ambiental”

A chamada “Corrida de jumentos” foi banida pela Prefeitura de Farias Brito, no Ceará. A última realização da corrida foi neste domingo (20), no distrito de Quincuncá, e tinha autorização municipal.

Os políticos que atuam em prol da causa animal pediram a suspensão dos eventos e retratação por parte da Prefeitura. O pedido de desculpas foi feito.

A vereadora Mariângela Bandeira, da cidade do Crato, publicou em suas redes sociais vídeos que mostram homens em cima de jumentos durante uma corrida nas ruas de Quincuncá. Eles usam cordas para que os bichos subam ladeiras e cheguem ao destino final da corrida.

A Prefeitura publicou uma nota sobre o ocorrido. “Decidiu banir, de forma definitiva, a corrida de jumentos de todo e qualquer evento realizado pela municipalidade”.

O prefeito Deda Pereira pediu “desculpas pela realização do evento” e firmou “compromisso público pela defesa dos direitos dos animais”.

O município de Farias Brito falou sobre o ocorrido. “É uma prática [Evento] que vem ocorrendo ao longo dos anos e, sem que tivesse passado por uma análise mais detalhada, ingressou na agenda dos eventos realizados pela atual gestão”. A ação foi divulgada nas redes sociais.

Em defesa, o município disse que a corrida “não envolveu manejo que possa ser classificado como crueldade aos animais”.

A vereadora afirmou que o ato vai contra a integridade física dos animais e é considerado como “crime ambiental”.

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) criticou o uso dos animais no evento. “Como o único Deputado cearense que votou contra a vaquejada, me sinto com autoridade de questionar Ministério Público, coordenadoria de proteção animal do Ceará e prefeituras para saber a legalidade desse evento”, destacou.