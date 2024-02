Polícia prende 5 suspeitos de matar estudante na Ilha das Flores (RS)

A PC-RS prendeu cinco suspeitos da morte da estudante Sarah Domingues. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu cinco suspeitos pela morte da estudante de arquitetura Sarah Silva Domingues, de 28 anos, na Ilha das Flores, em Porto Alegre (RS).

A PC-RS prendeu cinco suspeitos da morte da estudante Sarah Domingues. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), a polícia informou que realizou 15 ordens judiciais, sendo cinco de prisão e 10 de busca e apreensão, contra cinco suspeitos do envolvimento da morte da estudante de arquitetura Sarah Silva Domingues, em 28 de janeiro.

Presos são “mandantes, responsáveis e executores”, diz polícia. O delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira, responsável pelo caso, afirmou que foram presos os “mandantes, os responsáveis e os executores dessas ações criminosas”.

Secretário de Segurança Pública diz que “investigações seguem”. Sandro Caron, secretário de Segurança Pública do RS, afirmou que o Estado agirá “com firmeza e rapidez” quando ocorrerem crimes graves e afirmou que as investigações continuam para que todos os envolvidos com o crime sejam presos.

RELEMBRE O CASO

Sarah morreu em ataque cujo alvo era outra pessoa. Dois homens em uma moto passaram em frente a um estabelecimento e atiraram, matando um homem de 53 anos e a estudante Sarah Silva Domingues, de 28 anos. A polícia afirma que o alvo era o homem de 53 anos, que tinha antecedentes criminais por porte de arma e ameaça.

A estudante realizava um trabalho de campo no local. Sarah Domingues fazia uma pesquisa para seu trabalho de conclusão de curso, segundo a União Nacional dos Estudantes. Ela foi diretora da instituição e do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS, onde cursava arquitetura.

Investigações apontam que não havia vinculação entre Sarah e o homem morto. A polícia afirma que as investigações são feitas pela 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital, a fim de esclarecer as circunstâncias do crime.

JOVEM ERA LÍDER ESTUDANTIL

A estudante era uma das principais lideranças estudantis de Porto Alegre, segundo nota de Diretório Acadêmico. “Sarah era militante e dirigente da União da Juventude Rebelião, organização a qual dedicou seus melhores anos e toda sua alegria de vida, tornando-se uma das principais lideranças estudantis de Porto Alegre. Estudante de Arquitetura, foi coordenadora do

Movimento Correnteza, diretora do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, diretora da União Nacional dos Estudantes, do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS e membro do Conselho Universitário da UFRGS”, diz o texto.

“Queremos justiça”, diz UNE. Em nota, a União Nacional dos Estudantes pediu justiça por Sarah e afirmou que “ela dedicou os melhores anos de sua vida na luta por uma educação de qualidade para todos”.

O Diretório Acadêmico realizou uma homenagem em despedida à aluna no Auditório da Arquitetura na tarde desta quarta-feira (24). O velório da estudante será realizado no prédio da Faculdade de Arquitetura, a partir das 9h desta quinta-feira (25).