Quartel da PM é invadido e tem armamentos e munição furtados em MG

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Um quartel da Polícia Militar em Muzambinho, região sul de Minas Gerais a 420 quilômetros de Belo Horizonte, foi invadido e teve armamentos, munição e rádios portáteis de comunicação furtados na madrugada desta quarta (7).

Sob a justificativa de que a ocorrência ainda está em andamento, a PM não informou quais tipos de armamentos e munição foram levados. Ninguém foi preso até esta publicação.

A corporação faz buscas na região para tentar localizar os invasores. “A instituição esclarece que os esforços operacionais estão mobilizados, pelo tempo que for necessário, para oferecer uma pronta resposta ao ocorrido”, diz a PM, em nota.

Um helicóptero também sobrevoa a região.

Nas redes sociais, internautas demonstraram preocupação com o furto sobretudo por causa da proximidade com o Carnaval, um dos mais movimentados da região, com shows previstos entre quinta quinta (8) e terça-feira (13).

A nota da PM também não cita como os criminosos teriam invadido o quartel, que funciona em imóvel com muro gradeado. As janelas também possuem grades.