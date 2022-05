Polícia invade nova cracolândia no centro de SP

Houve correria entre os usuários de drogas quando os agentes chegaram. Moradores de rua e usuários correram para o terminal Amaral Gurgel

Uma nova ação policial para dispersar a cracolândia foi deflagrada nesta quinta-feira (19) na recém-montada aglomeração na rua Doutor Frederico Steidel, entre as avenidas São João e Duque de Caxias, no centro de São Paulo.

Houve correria entre os usuários de drogas quando chegaram os agentes da Polícia Militar da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Moradores de rua e usuários correram para o terminal Amaral Gurgel.

De acordo com o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Delegacia Seccional do Centro, a operação objetiva prender traficantes. Segundo o delegado, os últimos três dias em que o fluxo de usuários se alternou entre as ruas Helvétia e Doutor Frederico Steidel ajudaram as equipes de inteligência a identificar traficantes. “Os usuários serão recebidos com sopa quente e cobertores na tenda montada no estacionamento do 77° DP”, disse.

O delegado Monteiro se refere à tenda emergencial montada pelo programa municipal Redenção na última terça-feira para receber os usuários que queiram tratamento médico. No lugar, segundo o secretário-executivo de Projetos Estratégicos, Alexis Vargas, que coordena o Redenção, será instalada uma unidade do Caps AD e estrutura para pernoite.