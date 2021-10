PM apreende R$ 12 milhões em caminhão que transportava frutas em SP

Questionada sobre o maior valor apreendido no ano passado, a pasta não havia se posicionado até a publicação desta reportagem

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de R$ 12 milhões, em notas de real e dólar, de acordo com a corporação, na quinta-feira (30), durante uma operação realizada na rodovia Raposo Tavares, região de Presidente Prudente (558 km de SP). Esta é a maior apreensão de dinheiro em espécie feita pela PM rodoviária em 2021, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Questionada sobre o maior valor apreendido no ano passado, a pasta não havia se posicionado até a publicação desta reportagem.

Policiais realizavam a abordagem de veículos na rodovia do interior paulista, quando comportamento de um motorista de 38 anos, que dirigia uma carreta, chamou a atenção dos agentes. Após vistoriar o veículo, que transportava uma carga de poupa de frutas, os PMs encontraram um fundo falso, na cabine do veículo, dentro do qual localizaram R$ 7.207.470, além de US$ 789.560, que na cotação desta sexta-feira (1º) valem R$ 4.239.937. Ao todo, foram apreendidos quase R$ 12 milhões.

Após o flagrante, o motorista teria informado aos policiais rodoviários ter recebido uma proposta, por telefone, de um desconhecido que lhe ofereceu R$ 10 mil para ele transportar os milhões em espécie, de São Paulo até Iguatemi (MS).

O motorista foi preso em encaminhado, da mesma forma que a grana, para a sede da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde ele foi autuado por crime contra a economia popular. A defesa do suspeito não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.