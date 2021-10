Aiane Freitas vai desfilar na Império de Casa Verde em homenagem à Carlinhos Maia

“Desde criança sonho em desfilar no carnaval”, disse a influenciadora

Aiane Freitas não vê a hora de entrar no Anhembi no próximo ano. É que ela está realizando o sonho de desfilar no Carnaval pela primeira vez. E para felicidade ser completa, sua casa pelos próximos meses será a Império de Casa Verde, que entra na Avenida em 2022 com o enredo: “O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções”, cujo principal homenageado é o influenciador digital Carlinhos Maia, amigo pessoal da modelo.

“Sem explicação a sensação, vai ser a realização de um sonho pra mim.. desfilar em uma escola de samba, ainda mais com o meu maior ídolo e inspiração sendo homenageado. Vai ser literalmente uma felicidade em dose dupla, ansiosa por esse momento”, conta a influenciadora.



Aiane revela que foi o próprio Carlinhos quem a convidou.

“Estava em São Paulo e o Carlinhos e o Lucas(marido do humorista) me convidaram para ir com eles para uma live que ia ter da Império de Casa Verde. O enredo da escola vai ser em homenagem a história do Carlinhos Maia. Ele vai ser o primeiro influenciador a ser homenageado por uma escola de samba’’.

‘’Daí fiz uma participação que foi de arrepiar a sensação. O Carlinhos me falou que eu iria participar, foi uma alegria sem fim, desde criança sonho em desfilar no carnaval”, relata a modelo, que faz parte da Turma do Carlinhos Maia.

Ela conta que pretende fazer uma preparação especial para fazer bonito no Anhembi.

“Já cuido do meu corpo, minha mente, agora manter e focar mais ainda para chegar lá bem. Quero fazer aula de samba, para arrasar na avenida, também ir aos ensaios da escola que irão começar agora em outubro”

Aiane faz segredo sobre qual será o posto que vai ocupar na escola de samba paulista.

“Ainda não posso falar detalhes, mas vai ser incrível. Breve conto para vocês”, finaliza.