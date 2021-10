Gama comemora qualidade na educação

A Escola Classe 18 ganhou várias inovações. Os estudantes têm um parquinho infantil, banheiros reformados e sala de educação física

Em comemoração aos 51 anos da Escola Classe 18 do Gama, o secretário executivo de Educação, Denilson Bento da Costa, e o subsecretário de Infraestrura Escolar, Leonardo Chaves, participaram nesta quinta-feira (30/9) da inauguração da quadra coberta da escola. As informações são da Agência Brasília.

“A importância de um equipamento público em uma escola pública é de relevância tão grande que vamos colher os frutos desses investimentos lá na frente”, afirmou Denilson. “Esse é um espaço de todos, que todos devem cuidar com muito carinho, passando de gerações em gerações”.

O evento também contou com a presença dos alunos, que mostraram empolgação em cantar, jogar bola e patinar na quadra. Theo Dereck, de 10 anos, foi um dos participantes. Estudante do quarto ano, ele andava de patins. “A quadra é muito boa e muito lisa, não tem os problemas que fazem a gente tropeçar nos patins”, contou. “Adorei e vou aproveitar muito”.

A coordenadora regional de ensino do Gama, Cássia Maria Marques, frisou: “Cada quadra poliesportiva coberta representa a concretude dos sonhos da comunidade escolar, e isso demonstra toda a preocupação e cuidado que nós, agentes públicos, devemos ter com a comunidade”.

O diretor Thiago Pereira Paz elogiou a iniciativa: “As obras realizadas terão impacto direto na qualidade de ensino ofertada à comunidade, garantindo aprendizagens significativas aos estudantes que vão usufruir dos novos espaços”.

De 2020 até este ano, a Escola Classe 18 ganhou várias inovações. Agora, os 430 estudantes têm um novo espaço de convivência e parquinho infantil, banheiros reformados e sala de educação física reformada. Os planos para a melhoria da escola continuam com a reforma da sala de leitura, construção da guarita dos vigilantes, melhoria no estacionamento, pintura e reforma também das salas de aula. O investimento total do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf), via Secretaria de Educação (SEE) e emendas parlamentares, é de R$ 665,4 mil.

Por todo o Gama

A equipe também visitou o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi), em construção na área do Centro de Ensino Fundamental 1 do Gama, e o Centro de Atendimento Integrado à Criança (Caic) Carlos Castello Branco, que está sendo reconstruído.

No Cepi estão sendo construídas dez salas de aula para atender alunos de até seis anos. O espaço também conta com refeitório, playground, hortas, calçadas, rampas e escadas, estacionamento, canteiros, bancos, paraciclo e reservatórios de água. Os investimentos são de R$ 1.430.210,54, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e de R$ 2.851.808,58, do GDF.

Já no Caic Carlos Castello Branco, estão sendo construídas quatro salas para educação infantil e 18 para o ensino fundamental. O ambiente também contará por laboratórios, refeitório, sala de música e anfiteatro. Estão sendo investidos R$ 10.998.945,14 do FNDE e R$ 224.468,27 do GDF.

“A nova escola poderá atender os estudantes em tempo integral, contribuindo com a formação de cada um e possibilitando o aumento de rendimento por meio da diversidade de atividades”, declarou a diretora da escola, Yeda Alves da Rosa.