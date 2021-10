Evento que celebra o Outubro Rosa traz histórias emocionantes e palestras de conscientização

Na cerimônia, palestras com dados importantes sobre a doença, além de histórias comoventes de sobreviventes do câncer foram abordados

O Ministério da Saúde, junto ao Instituto Nacional de Câncer (Inca) realizaram, na tarde desta sexta-feira, 01, um evento em comemoração ao Outubro Rosa, mês marcado pela conscientização à detecção e prevenção do câncer de mama. Na cerimônia, palestras com dados importantes sobre a doença, além de histórias comoventes de sobreviventes do câncer foram abordados.

“Todas as mulheres devem estar sempre atentas às suas mamas”, afirmou a apresentadora do evento, Renata Maciel. O evento expôs assuntos como: “O Panorama do Câncer de Mama no Brasil”, “O Rastreamento do Câncer de Mama Segundo os Recentes Resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)” e também “Números de Gastos Com Esse Tipo de Câncer no Brasil”. Ao final da celebração, um debate foi realizado sobre os desafios do combate ao câncer de mama no Brasil.

O câncer de mama é o câncer que mais acomete e mata mulheres no país, exceto na região norte, onde o câncer de colo de útero está na frente. A Coordenadora de Prevenção e Vigilância do Inca, Liz Almeida, ressaltou a necessidade da conscientização à prevenção. “Nós estados novamente no Outubro Rosa, mas podia ser novembro rosa, dezembro rosa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto ou setembro. Não importa o mês, é tempo da gente falar em se cuidar. Também não importa a cor, pode ser rosa, lilás, amarelo, azul, verde, cor de bolinhas. Nós vivemos tempos difíceis, estamos sendo colocados em prova nessa pandemia. É tempo em cuidar da saúde para resistir.”, alertou.

Liz ainda ressaltou da necessidade de ações estratégicas na hora da prevenção. “Quando uma mulher procura ajuda, é preciso que o profissional de saúde que a receba esteja capacitado para avaliar corretamente o caso e solicitar os exames necessários para confirmar ou afastar o diagnósticos. O sistema de saúde tem que garantir o acesso dessa mulher aos exames complementares.”, afirmou.

Uma doença que avisa

Ao falar sobre a necessidade da prevenção, a coordenadora destacou o acesso à informação e a atenção aos sinais de alteração no corpo da mulher, que podem indicar que algo está errado. “Em primeiro lugar, as mulheres devem ser informadas sobre o câncer, devem conhecê-lo, saber quais são os sinais e sintomas iniciais de todos os tipos da doença. Devem procurar ajuda ao menor sinal de alteração, mesmo que esse sinal não signifique necessariamente um câncer.”, disse.

Walkyria dos Reis, ex-paciente de câncer de mama do Inca, contou sua história e ilustrou como o ato de ignorar os sinais do próprio corpo pode ser uma atitude perigosa. “Em 2015, eu trabalhava muito e não cuidava de mim. Ao longo de quatro anos eu tive um nódulo que foi se desenvolvendo e eu não tive tempo, nos últimos dois anos, de me tratar de forma correta. Na época eu namorava e o rapaz ficou insistindo que eu procurasse uma médica”, contou.

Após decidir buscar de fato uma médica e constatar o câncer, Walkyria continuou narrando sua história de luta. “Quando eu recebi o diagnóstico, em nenhum momento eu pensei que fosse morrer. No momento eu me senti muito calma, mas eu sabia que eu teria que procurar ajuda. Era muito cansativo, mas, quando a gente passa, percebe que não é tão difícil quando você está com a equipe certa.”, prosseguiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela ainda encorajou pacientes da doença e disse para não sentirem medo. “Não tenham medo do que vai acontecer, confie na equipe médica, a parte estética vai ser resolvida, primeiro cuide de você. Depois você vai ter chance de renascer, de ressignificar sua vida.”, finalizou

O evento marca o inicio de um mês dedicado à campanha pela conscientização da prevenção à doença. Ao fim, a apresentadora, Renata Maciel, agradeceu a presença de todos os telespectadores do evento, realizado de forma online no canal no Youtube do Ministério da Saúde. “Muitíssimo obrigado pela presença de cada um, eu agradeço”, finalizou.