Alckmin não vai disputar o Senado por São Paulo ‘em hipótese alguma’, diz aliado do ex-governador

Por um dos desenhos imaginados por petistas, o PT lançaria um candidato inexpressivo ao Senado para facilitar a vitória

Mônica Bergamo

Geraldo Alckmin não vai disputar o Senado por São Paulo “em hipótese alguma”. A afirmação é do ex-prefeito de Santos Paulo Barbosa, um dos políticos mais próximos do ex-governador. A ideia é acalentada por dirigentes do PT que almejam um acordo informal de boa vizinhança com Alckmin, unindo-se no que seria o objetivo comum de derrotar o grupo de João Doria em São Paulo.

Por um dos desenhos imaginados por petistas, o PT lançaria um candidato inexpressivo ao Senado para facilitar a vitória do ex-governador ao Parlamento. Com Alckmin fora da disputa majoritária, Fernando Haddad poderia se contrapor ao grupo de Doria como candidato ao Executivo.

“Não existe possibilidade de acordo. O Geraldo será candidato ao governo. E a candidatura dele não será contra ninguém, mas sim a favor de São Paulo”, afirma Barbosa. De saída do PSDB, o ex-governador pode anunciar nos próximos dias o partido ao qual se filiará.