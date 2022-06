PF leva suspeito a local do desaparecimento de indigenista e jornalista no AM

A PF e a Polícia Civil do Amazonas mantêm sigilo sobre a diligência. Eles não informaram se o destino dos policiais é a comunidade

Vinicius Sassine

Atalaia do Norte, AM

A PF levou ao local do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips um dos suspeitos investigados por suposta participação no sumiço.

A embarcação com policiais federais subiu o rio Itaquaí, percorrido por Pereira e Phillips.

O suspeito estava totalmente coberto, não sendo possível saber se se tratava de Amarildo Oliveira, o Pelado; seu irmão, Oseney de Oliveira, o Do Santos; ou até mesmo outro suspeito. Pelado e Dos Santos vivem na comunidade São Gabriel, onde moram ribeirinhos que vivem da pesca e da agricultura tradicional.

As buscas por vestígios de Pereira e Phillips estão concentradas num trecho um pouco abaixo da comunidade, entre São Gabriel e a comunidade Cachoeira.

A PF e a Polícia Civil do Amazonas mantêm sigilo sobre a diligência. Eles não informaram se o destino dos policiais é a comunidade; se é a área de buscas; e quem é o suspeito conduzido.

Pereira e Phillips estão desaparecidos desde o dia 5. Até agora, as equipes de buscas conseguiram localizar mochilas, roupas e um documento pessoal do indigenista.

A Polícia Civil investiga a suspeita de homicídio qualificado. A investigação aponta, até agora, a pesca e a caça ilegal na região, e os conflitos decorrentes das atividades ilegais, como pano de fundo do suposto crime.