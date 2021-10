PF faz megaoperação contra grupo especializado em tráfico de drogas e armas em MG

Serão cumpridos quase 500 mandados, sendo 247 de prisão e 249 de busca e apreensão

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (5) uma megaoperação contra um grupo especializado em tráfico de armas e drogas em Minas Gerais. Cerca de 850 agentes cumprem 247 mandados de prisão e 249 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o grupo preparava as drogas para a venda misturando com outros insumos químicos. Estes insumos eram comprados legalmente, com empresas regularmente cadastradas, o que mostra que o bando era bem estruturado. Em sete meses, foram comprados insumos capazes de manipular mais de 11 toneladas de cocaína.

A droga saía dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, era recebida no Triângulo Mineiro, manipulada e vendida para outras regiões do país, como Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os investigados movimentaram mais de R$ 2 bilhões oriundos do crime.

Além de atuar com drogas, o grupo também traficava armas de grosso calibre. O armamento também era comprado no Mato Grosso do Sul, transportado para Uberlândia e depois enviado às cidades do Triângulo Mineiro e para uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Policiais apreenderam 8 fuzis e 14 pistolas, em março de 2020, em Uberlândia, o que prova que o bando já atuava àquela época.

Para lavar o dinheiro oriundo do tráfico, o grupo possuía empresas de fachada. Com a prática, os autores conseguiram comprar postos de combustíveis, hotéis, fazendas, imóveis, veículos e embarcações de luxo.

A 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia-MG determinou, além das prisões e das apreensões, o bloqueio de contas bancárias e bens pertencentes aos criminosos.