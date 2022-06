PF confirma que restos mortais eram de Dom

O local onde os restos foram encontrados foi apontado por Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado

A Polícia Federal informou, nesta sexta-feira (17), que parte dos restos mortais encontrados no Vale do Javari (AM) eram do jornalista Dom Phillips.

“A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, informou.

O local onde os restos foram encontrados foi apontado por Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou ter ajudado a enterrar os corpos de Dom e do indigenista Bruno Pereira.

A dupla estava desaparecida desde o último dia 5, quando saíram da Comunidade de São Rafael e seguiram para Atalaia do Norte, mas nunca chegaram ao destino. Os corpos foram encontrados na última quarta-feira (16).