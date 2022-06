EUA pedem ao Brasil prestação de contas por assassinato de Dom e Bruno

“Pedimos prestação da justiça – precisamos fortalecer coletivamente os esforços para proteger defensores do meio ambiente”, escreveu o porta-voz

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (17) que é preciso haver prestação de contas pelo duplo assassinato do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.

“Pedimos prestação de contas e justiça – precisamos fortalecer coletivamente os esforços para proteger defensores do meio ambiente e jornalistas”, escreveu o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, no Twitter.

