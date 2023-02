PF busca financiadores que moveram R$ 271 milhões em garimpo na Terra Yanomami

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nesta manhã. Os suspeitos também tiveram os bens bloqueados temporariamente

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (28) mais uma operação para investigar suspeitos de financiarem o garimpo na Terra Indígena Yanomami.

A loja de material de construções de Roraima estaria sendo utilizada para “movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa”, segundo investigação da PF.

Em quatro anos, o esquema chegou a movimentar R$ 271 milhões. Apenas o proprietário da loja teria movimentado um total de R$ 162 milhões em suas contas.

Nomeada de Nau dos Quintos, a operação é a terceira do gênero feita pela PF em Roraima no mês de fevereiro. Também está em curso outra operação temporária que visa destruir as bases do garimpo dentro da Terra Yanomami.