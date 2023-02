EUA: mulher sem dinheiro para pagar hospital morre no camburão enquanto é levada para a cadeia

A mulher tinha 60 anos e quebrou o pé após sofrer um derrame. Depois de ser expulsa de um hospital, policiais tentaram prendê-la

Foi divulgado nos últimos dias um vídeo que mostra uma mulher em um hospital em Knoxville, Tennessee, nos Estados Unidos. Lisa Edwards, de 60 anos, quebrou o tornozelo após sofrer um derrame e procurou ajuda médica. Porém, como ela não tinha plano de saúde, os seguranças do local chamaram a polícia. O caso aconteceu no dia 5 de fevereiro deste ano.

O que se passou a seguir foram cenar de horror. Os policiais pediram para que Lisa deixasse o local, e ela disse não conseguir. “Eles querem você fora. Eu entendo que você está passando por problemas, mas vai ter que achar um jeito de sair daqui. Eu não quero que isso vire uma situação onde você precise ir para a cadeia”, disse o policial que a abordou.

A mulher então tentou explicar que ela teve um derrame e estava com o tornozelo quebrado, mas os agentes da segurança fizeram pouco caso, falando que os médicos haviam dispensado ela. Lisa diz que não consegue sair, mas que não quer ir presa.

Depois de alguns minutos de conversa, o policial chamou o camburão para levá-la. Com dor, ela não consegue se movimentar sozinha, e é jogada dentro do veículo. Então, começa a falar que não consegue respirar, mas os policiais acham que é apenas uma tentativa para escapar da situação.

“Eu vou desmaiar”, disse a vítima. “Você está começando a me irritar, levante”, gritou o policial, antes de afirmar que ela estava atrapalhando seu domingo: “Tudo que eu quero é tomar café e comer cereal. Não vou lidar com a sua bagunça nessa manhã, já gastamos tempo demais com você”, completou o agente.

Lisa então, com falta de ar, pede o inalador que está em sua bolsa, e recebe uma resposta negativa dos policiais. Depois de cerca de 45 minutos, a filmagem é interrompida. Essas foram as últimas imagens dela viva.

Segundo a promotoria local, nenhuma acusação contra os policiais envolvidos foi feita. No entanto, a polícia de Knoxville abriu uma investigação administrativa interna para averiguar a conduta dos quatro agentes.

“Uma autópsia conduzida por médicos legistas com o Centro Forense Regional concluiu que Lisa Edwards morreu de causas naturais, ou seja, ‘derrame isquêmico devido a doença cardiovascular aterosclerótica’ e ‘que em nenhum momento a interação policial causou ou contribuiu para a morte da Sra. Edwards’ ”, disse o porta-voz do procurador distrital do condado de Knox, Sean McDermott.