Influenciadora de viagens, Carol Duque, usa “cesta básica” destinada aos pobres e cita como dica de economia no Canadá

Carol Duque disse que o uso de ‘Food Banks’ pode ajudar quem vai tentar a vida no país, mas o local é destinado para pessoas carentes

Brasileiro não cansa de passar vergonha no Canadá! Pega a cesta básica destinada aos pobres e coloca como dica de economia para quem vai morar fora do Brasil. Trata-se dos ‘Food Banks’, espaços em que os alimentos podem ser pegos pela população carente.

“Aproveitando os food banks, que são bancos de alimentos que auxiliam bastante nesse início de jornada no Canadá”, diz a influenciadora em vídeo.

No site da ‘Food Banks Canada’, a empresa diz que o intuito da instituição é diminuir a fome das pessoas que moram no país. “Acreditamos que ninguém deve passar fome. No entanto, mesmo neste país, as pessoas visitam bancos de alimentos mais de 1,4 milhão de vezes por mês. É por isso que trabalhamos incansavelmente para defender ações significativas que combatem a fome e suas causas profundas. Queremos eliminar a necessidade de bancos de alimentos um dia, de uma vez por todas”.

Não preciso nem dizer que a noção passou longe do vídeo da influenciadora, afinal, os bancos de comida servem para ajudar as pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Ps: Ela é dentista.