PF apreende mais de 400 quilos de cocaína em Goiás

A operação da PF visa coibir a entrada e distribuição de drogas no Estado de Goiás, principalmente através do transporte aéreo

Na última sexta-feira (11), a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, deflagrou uma operação que culminou na prisão de um indivíduo e na apreensão de 406 quilos de cocaína, dois helicópteros, três armas de fogo e uma caminhonete.

A operação é fruto de investigação realizada pela PF visando coibir a entrada e distribuição de drogas no Estado de Goiás, principalmente através do transporte aéreo.

A cocaína encontrada estava fracionada em mais de 400 volumes, escondidas em um pasto de uma fazenda situada no município de Anicuns-GO.

De acordo com a investigação, helicópteros estão sendo usados para transportar drogas do exterior para o Estado de Goiás, onde são distribuídas. Foi identificada a construção de um heliponto com estrutura montada para guarda das aeronaves utilizadas para o cometimento dos delitos.

As investigações estão em curso para prender todos os envolvidos, inclusive com apreensão de bens que foram utilizados na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.