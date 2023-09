Pescadores são resgatados após passar seis dias à deriva no Nordeste

Segundo a Marinha, os sete saíram do município cearense de Camocim no dia 4 de setembro para pescar em alto mar. Mas, o barco apresentou uma falha mecânica e ficou à deriva. A Marinha soube da situação na tarde de segunda-feira, 18, quando o Salvamar Norte, em Belém, realizou a coordenação da operação de busca e salvamento, usando um helicóptero.

Sete pescadores foram resgatados pela Marinha após passarem seis dias em um barco à deriva na costa do Nordeste. A operação de resgate terminou nesta quarta-feira, 20.

Segundo a Marinha, os sete saíram do município cearense de Camocim no dia 4 de setembro para pescar em alto mar. Mas, o barco apresentou uma falha mecânica e ficou à deriva. A Marinha soube da situação na tarde de segunda-feira, 18, quando o Salvamar Norte, em Belém, realizou a coordenação da operação de busca e salvamento, usando um helicóptero.

Os pescadores foram localizados a 226 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. Eles tinham mantimentos e água a bordo e conseguiram se manter em boas condições de saúde. O resgate teve ainda apoio da Capitania dos Portos do Maranhão, do Corpo de Bombeiros do Maranhão e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Luís.

“Estávamos na esperança de que o resgate viria por meio de alguma embarcação que passaria pelo local, quando avistamos a aeronave da Marinha. Foi motivo de alívio e alegria”, disse o pescador José Augusto do Nascimento, de 52 anos. Ele foi o primeiro a ser içado da embarcação até o helicóptero.

“Este incidente serve como lembrete sobre o perigo constante enfrentado por aqueles que trabalham no mar, além do valor inestimável dos serviços de resgate”, ressaltou o capitão dos Portos do Maranhão, capitão de mar e guerra Alexandre Roberto Januário.

Estadão conteúdo