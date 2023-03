Operação da PF investiga desvio de objetos postais dos Correios

Os delitos apurados são associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e peculato desvio, e a pena pode passar de 20 anos de prisão

Na manhã de hoje (9), a Polícia Federal deflagrou, com apoio do Setor de Inteligência dos Correios, uma operação cujo objetivo é a desarticulação de esquemas criminosos voltados para a prática de furtos e desvios de objetos postais no Centro de Distribuição dos Correios de Vitória da Conquista-BA.

Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de medida cautelar diversa da prisão. Ao total, são 548 objetos desviados, que somados representam mais de R$ 260 mil em indenizações que os Correios tiveram que ressarcir aos clientes.

Os fatos investigados ocorreram nos anos de 2021 e 2022, e as mercadorias mais visadas eram eletrônicos, especialmente aparelhos celulares.

Os delitos apurados na operação são associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e peculato desvio, cujas penas máximas podem somar mais de 20 anos de prisão.