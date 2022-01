Ônibus cai em ribanceira em trecho da rodovia Régis Bittencourt em SP

Até o momento, a PRF confirmou dois feridos, uma passageira com ferimentos moderados e outro com machucados leves

Um ônibus urbano tombou nesta terça-feira (4) em uma ribanceira após ser atingido por um caminhão que transportava soro fisiológico na rodovia Régis Bittencourt em Registro (SP).

O acidente aconteceu por volta das 6h30. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal confirmou dois feridos, uma passageira de 49 anos com ferimentos moderados e outro, cujo sexo ainda não foi confirmado, com machucados leves. O ônibus transportava 24 passageiros.

A Polícia Rodoviária Federal disse à reportagem que o acidente aconteceu no km 430 da estrada, onde o ônibus parou no ponto para pegar um passageiro, quando o motorista do caminhão se distraiu e colidiu com a traseira do transporte público. Ambos iam no sentido Curitiba.

Os dois veículos caíram na ribanceira que cerca a pista e a carreta, que carregava soro fisiológico, perdeu parte da carga. O motorista do veículo, no entanto, não se feriu.

O acidente bloqueou a faixa da direita da rodovia e o acostamento, que causou engarrafamento de 3 km na pista sentido Curitiba, de acordo com as últimas atualizações da PRF. A reportagem tentou entrar em contato com a concessionária que atua neste trecho da rodovia, mas não obteve resposta.