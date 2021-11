Onças escapam de zoológico e matam 172 flamingos

O Parque decretou luto de três dias e tem previsão de reabertura ao público na sexta-feira (12)

Um caso inusitado ocorreu na madrugada desta terça feira, 9, no zoológico Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Duas onças, batizadas como Indira e seu filhote, Aritana, estavam aprendendo a caçar quando fugiram e adentraram o recinto dos flamingos. Nem todos os animais vieram a óbito pela encontro direto com as onças, no entanto, cerca de 172 flamingos morreram, tanto por terem sido atacados pelos felinos, quanto pelo estresse da situação (fenômeno chamado de miopatia de captura). Apenas 4 flamingos estão vivos.

O Parque decretou luto de três dias e tem previsão de reabertura ao público na sexta-feira (12). “Neste momento, estamos acolhendo os nossos colaboradores que criaram essa colônia de flamingos desde 1995, quando chegaram aqui os 16 primeiros indivíduos resgatados.”, informou o Parque, em nota.

“No Parque das Aves, esses animais encontraram uma segunda chance de vida, recebendo todos os cuidados e atenção da nossa equipe técnica, posteriormente se reproduzindo e gerando a colônia.”, afirma o comunicado.

O local informou que começará uma nova colônia de flamingos. “Pedimos a todos que, em respeito ao nosso trabalho, não divulguem informações, imagens, sobre esse acontecimento, que não venham de nossos canais oficiais.”, finalizou.

Não existem informações sobre qualquer humano ferido, além dos flamingos.