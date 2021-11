Formatura da primeira turma de Sommeliers de Vinhos da ABS-DF

Na última sexta-feira (5) a ABS-DF realizou a cerimônia de formatura de Sommeliers de Vinhos. Na ocasião, 10 novos sommeliers se formaram

A Associação Brasileira de Sommelier é uma instituição vinculada à Association de la Sommellerie Internationale (ASI), com sede em Paris. O seu prestígio está bem consolidado desde a sua fundação em 1983 no Rio de Janeiro. Desde então a instituição tem ministrado uma grande quantidade de cursos de diferentes níveis em todas as suas filiais no país e tem formado centenas de sommeliers bem como muitos milhares de enófilos que tem participado de cursos, palestras, degustações e feiras. A ABS DF foi criada em setembro de 2020 em plena pandemia confiantes no futuro. Agora vamos começar a ampliar as atividades para eventos e cursos presenciais abrangendo cada vez mais público.

Brasília é o terceiro maior mercado urbano consumidor de vinhos do país com uma oferta muito variada de vinhos procedentes do mundo inteiro. A Associação Brasileira de Sommeliers DF é uma instituição educativa sem fins de lucro que está contribuindo para que a mão-de-obra existente se valorize e fique mais competente com seus cursos de formação profissional. Por outro lado, também oferecemos cursos como o de Vinhos nível 1 que começa dia 10 de novembro. Neste curso o enófilo pode ter uma introdução de alto nível no mundo maravilhoso do vinho.

Se não fosse a pandemia teríamos ofertado degustações, palestras temáticas e cursos temáticos presenciais assim como os Cursos de Vinhos nível 2 e 3. Por enquanto todas as atividades têm sido a distância a não ser as degustações do curso de Sommelier. As atividades presenciais vão acontecer nos próximos meses quando aguardamos que possamos desenvolver as nossas atividades em salas apropriadas para tal. Aguardem mais informações sobre nossas novos cursos e eventos no Instagram ou no portal da ABS-DF. Ali poderão encontrar notícias, artigos e os anúncios de nossas atividades.

Saber escolher, reconhecer, guardar e servir vinhos tão variados como os que temos no mercado, requer um conhecimento profundo das origens, das maneiras de produzir, dos caracteres gustativos desta enorme variedade. Esse tipo de conhecimento é o que ofertamos na ABS com um quadro de professores formados e/ou com ampla experiência na formação de leigos e profissionais na cultura do vinho. O Sommelier também deve conhecer outras bebidas fermentadas ou destiladas, de chás, cafés, água e outras bebidas além de charutos. Vamos também oferecer cursos nestes temas. Para se aperfeiçoar deve fazer estágios em outros países, visitar regiões de produção, e até se pretende subir na carreira, se submeter a concursos nacionais ou internacionais. Os concursos internacionais exigem que o candidato domine mais de uma língua. É uma profissão exigente, mas o céu é o limite.

No total os formados são: Antônio Horácio Fernandes da Silva, Flávio Silva Rocha, Francyelle Almeida Amorim, Jose Valter Teles da Silva, Janine Regina de Abreu, Luiz Fernando Godois Brito, Luiz Eduardo Rodrigues Alves, Rogério Campos Barroso de Brito e Volnei José Righi.

Formatura da primeira turma de Sommeliers de Vinhos da ABS-DF. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Vamos destacar a formação e as aspirações de alguns de nossos formados:

Volnei José Righi é professor universitário e pretende continuar se aperfeiçoando para obter outras certificações.

Rogério de Brito é servidor público no Centro Médico Veterinário da Polícia Militar do DF gostaria exercer a docência no ramo dos vinhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Janine de Abreu também é servidora pública e fez o curso por gostar de vinhos e entender mais sobre esse mundo tão fascinante.

Finalmente Antônio Horácio Fernandes da Silva já concretizou seu projeto de negócio com vinhos sendo sócio da franquia VINO! De Brasília recente mente aberta. Ele é administrador hospitalar, além de pretender continuar se aperfeiçoando.

Como podem ver a carreira de Sommelier nunca acaba. Um bom sommelier necessita o tempo todo estar se atualizando seja dos novos produtos que aparecem seja nas modificações ou nas novas regiões de produção de vinhos que se descortinam no mundo. Em tempos de mudança climática muitos arranjos já estão sendo feitos e todos os países produtores não param de inovar e oferecer cada vez mais e diversos produtos. O Brasil é o único país do mundo que tem produção de vinhos com três sistemas diferentes. Um de produção tradicional com uvas produzidas uma vez por ano, no sul do país; outro sistema com produção de uvas no inverno localizado no Centro Oeste, MG e SP e outro tropical com mais de duas safras por ano no Vale do São Francisco.

Conheça quem são os novos sommeliers da capital

Antônio Horácio Fernandes da Silva

Sommelier de Vinhos Antônio Horácio Fernandes da Silva. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Antônio Horácio Fernandes da Silva recebendo certificado da Profª Alessandra Mendonça. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Flávio Silva Rocha

Sommelier de Vinhos Flávio Silva Rocha recebendo certificado do Prof. Juan José Verdesio. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Flávio Silva Rocha recebendo certificado do Prof. Juan José Verdesio. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Janine Regina de Abreu

Sommelier de Vinhos Janine Regina de Abreu. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Janine Regina de Abreu recebendo certificado do Prof. Juan José Verdesio. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Jose Valter Teles da Silva

Sommelier de Vinhos Jose Valter Teles da Silva. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Jose Valter Teles da Silva recebendo certificado da Profª Mara Flora. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Luiz Eduardo Rodrigues Alves

Sommelier de Vinhos Luiz Eduardo Rodrigues Alves. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Luiz Eduardo Rodrigues Alves recebendo o certificado do Prof. Juan José Verdesio. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Luiz Fernando Godois Brito

Sommelier de Vinhos Luiz Fernando Godois Brito recebendo certificado da Profª Mara Flora. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Luiz Fernando Godois Brito recebendo certificado da Profª Mara Flora. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Rogério Campos Barroso de Brito

Sommelier de Vinhos Rogério Campos Barroso de Brito. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sommelier de Vinhos Rogério Campos Barroso de Brito recebendo certificado da Profª Alessandra Mendonça. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Parabéns a todos os formandos!

Todos os diretores da ABS-DF nos sentimos muito orgulhosos de ter podido contribuir na formação de profissionais competentes que o mercado necessita e exige.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AGENDA DE EVENTOS

Rota do Vinho Wine Fair

A Rota do Vinho Wine Fair será uma feira de vinhos que acontecerá no dia 25/11/2021 no Salão da Sede Social do Iate Clube de Brasília.

Como de praxe, a feira disponibilizará mais de 200 rótulos de cerca de 13 países para degustação, entre espumantes, brancos, rosés, tintos, vinhos de sobremesa e fortificados. Serão vinhos dos mais variados estilos e faixas de preços. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer vinhos, orgânicos, biodinâmicos e veganos, entre outras tendências do mundo vitivinícola.

Serviço

Rota do Vinho Wine Fair 2021

Horário: profissionais, de 15h às 18:30; público em geral, de 18h às 22h

Ingressos: R$ 170,00 para compra antecipadas; R$ 200,00 para compra no dia do evento

Incluso: Degustação de +240 rótulos e Buffet de frios e antepastos.

Pontos de Vendas:

Rota do Vinho 410 Sul

Dom Francisco (Asbac e 402 Sul)

Complexo Gastronômico (Águas Claras, Sudoeste e Park Shopping)

Plataforma Sympla

Salão do Vinho Italiano na Embaixada da Itália em Brasília

Salão do Vinho Italiano na Embaixada da Itália em Brasília

A convite do Embaixador da Itália Francesco Azzarello, no dia 10 de novembro, das 19h às 23h, a Embaixada da Itália abre as portas para um selecionado público de especialistas convidados em um evento de degustação de alguns dos melhores vinhos italianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a curadoria de Sueli Maestri, a « Vini d’Italia – Salão do Vinho Italiano em Brasília » terá a participação de 12 das maiores importadoras e representantes do mercado de vinhos que apresentarão 157 rótulos provenientes de 12 diversas regiões da Itália.