Obra do Metrô de SP desmorona e atinge faixas da Marginal do Tietê

Um desmoronamento foi registrado em um trecho de obra do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira, dia 1º. O acidente fez com que todas as faixas da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, fossem interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste da capital paulista. Ainda não foram divulgadas informações sobre eventuais vítimas do acidente.

Um buraco pode ser visto na manhã desta terça ao lado do canteiro de obras do que será uma nova estação do Metrô da Linha 6-Laranja. Imagens da TV Record mostram que um fluxo de água, possivelmente do Rio Tietê, atingiu a área e o terreno começou a ceder na região. Parte de uma das faixas da pista local da Marginal já cedeu e há risco de colapso das demais pistas da via. O trânsito no local está totalmente bloqueado, o que causa lentidão para quem trafega pela área.

Dados da CET já mostravam o efeito do bloqueio sobre os indicadores de lentidão no trânsito da cidade. Por volta das 10h, a lentidão atingiu a média superior do registro, com 5,9% das vias monitoradas. A Marginal sentido Ayrton Senna registrava engarrafamento estimado de 7 quilômetros, o que se reflete também em outras ruas e avenidas das imediações. Havia também lentidão no sentido contrário da Marginal Tietê.

Estadão Conteúdo