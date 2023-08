Números alertam: gravidez precoce deve ser combatida

Os dados de gravidez precoce em Brasília abrem um alerta para a população, para que se conscientizem a respeito dos riscos e da proteção dessas crianças e adolescentes

De janeiro a maio de 2023, a cada dois dias uma menina de até 14 anos deu à luz a um bebê no Distrito Federal, segundo os dados disponibilizados pela Lei de Acesso à Informação (LAI). Além disso, em menos de cinco anos cerca de 800 crianças entre 10 e 14 anos engravidaram e deram à luz em hospitais públicos da capital federal. Como conta o Ministério da Saúde, é indispensável abrir espaço preventivo e de cuidado para todos os envolvidos. Vale lembrar que, toda relação sexual com criança é considerado estupro de vulnerável, segundo o Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena de oito a a 15 anos de prisão.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a ginecologista, obstetra e especialista em Reprodução Humana, Dra. Luciana Leuzzi, explicou que a gravidez precoce pode causar complicações como a eclâmpsia (que é conhecida como uma condição que aumenta a pressão arterial da grávida), o aumento da chance de anemia e de infecções, bem como danos psicológicos e emocionais. “Essa criança para de fazer o que fazia e isso causa a perda da infância, virando adulto de uma hora para outra. Isso tudo pode causar estresse, depressão, ansiedade e sentimento de isolamento”, contou Luciana.

Para o bebê, também há perigos. Segundo a ginecologista, ele pode nascer prematuro, com baixo peso e com isso maior chance de ter doenças respiratórias, como a asma, e maior chance de apresentar uma má formação congênita. “Quando o bebê nasce prematuro ele tem mais probabilidade de passar por internações ao longo da vida”, relatou Luciana. “O parto em meninas jovens é considerado de alto risco”, concluiu. Conforme explica o Ministério da Saúde, a gravidez precoce pode resultar em maior nível de vulnerabilidade ou riscos sociais para mãe e filho.

Muitas dessas meninas deixam os estudos por conta da gravidez e muitas não são aceitas pelas famílias, o que leva a criança ou adolescente a buscar apoio fora de casa. Por esse motivo, a informação e a conscientização das famílias é de extrema importância para evitar casos de gravidez precoce ou para que o caso seja acompanhado de maneira correta. Na capital federal, profissionais de saúde, educação e assistência social são obrigados por lei a comunicar aos órgãos competentes sobre os crimes de estupro a vulnerável, quando souberem de algum, mesmo que seja suspeita ou ato já confirmado.

De acordo com o Ministério da Saúde, “as responsabilidades advindas das rotinas de cuidados de outro ser humano, como horários de sono, de lazer e de convívio social, costumam repercutir na dinâmica familiar, na qualidade dos vínculos afetivos e protetivos e na trajetória profissional e escolar”. As ações de prevenção da gravidez precoce devem envolver a família da criança ou adolescente, os professores de escolas e os gestores públicos. “As iniciativas devem ocorrer de forma articulada, nas perspectiva da proteção integral, por meio do atendimento e acolhimento adequado para as meninas”, declara o MS.

Na rede pública de saúde do DF, o atendimento inicial e a orientação para o pré-natal é feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que podem solicitar exames e um acompanhamento especializado, a depender da situação. Para adolescentes de 12 a 17 anos, que apresentem transtornos mentais, uso de substâncias psicoativas ou vítimas de violência, o atendimento pode ser realizado pelo Adolescentro. O Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) é outro ponto de apoio: o local atende casos de gravidez por estupro ou por qualquer outra forma de violência.

Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), de 2018, mais de sete mil adolescentes de 14 a 19 anos eram mães no DF, o que correspondia a 5,1% das meninas nessa faixa etária residentes da capital da República. Apesar dos números, um estudo da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), revelou que o número de partos de mães adolescentes, entre 10 a 19 anos no DF, diminuiu de 9.421, no ano de 2000, para 5.266, no ano de 2016. Os dados referentes aos anos seguintes ainda não foram divulgados.

Em janeiro deste ano, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) lançou a Frente Parlamentar da Família e Juventude, para tratar de assuntos como a defesa e proteção da família, fomento de políticas públicas e a erradicação da gravidez na adolescência. Ao Jornal de Brasília, o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB) explicou que esse é um instrumento importante para as famílias candangas: “Vamos cuidar disso com muito carinho, pois essa é uma frente que vai produzir efeitos extremamente positivos”, declarou.