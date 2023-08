Na Cúpula da Amazônia, secretária-geral da OTCA defende desmatamento zero até 2030

Moreira acrescentou que a preservação do bioma é importante para assegurar a biodiversidade e a disponibilidade de água no mundo

A secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Alexandra Moreira, defendeu nesta terça-feira, 8, a adoção de um compromisso para zerar o desmatamento até 2030 Em discurso durante a Cúpula da Amazônia, em Belém, a diplomata boliviana argumentou que os países devem investir no combate ao crime para acelerar o processo.

Moreira acrescentou que a preservação do bioma é importante para assegurar a biodiversidade e a disponibilidade de água no mundo. “O desafio social e econômico também está presente por causa dos 50 milhões de habitantes vivendo na Amazônia, incluindo 420 cidades indígenas dos 800 que existem na América Latina”, disse

Conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, um acordo para eliminação do desmate em um prazo específico divide os oito países da OTCA. Brasil e Colômbia pressionam pela adoção do compromisso, mas enfrentam resistência de nações mais pobres.

Lula

Em meio à Cúpula da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Twitter, na manhã desta terça-feira, 8, que o desmatamento na Floresta Amazônica caiu 42% no começo de seu mandato atual. O petista atribuiu a informação à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. “Mesmo só com 700 fiscais, já alcançamos uma redução de 42% do desmatamento na Amazônia. E vamos continuar trabalhando por desmatamento zero”, disse Lula.

Estadão Conteúdo