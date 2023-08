“Ia para o lixo”, diz Anderson Torres sobre a ‘minuta golpista’

O ex-secretário da SSP-DF definiu o documento encontrado como “fantasioso”, uma “aberração” sem “validade jurídica”

Já na rodada de respostas aos questionamentos realizados por Eliziane Gama, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro, Anderson Torres, que ocupou os cargos de ministro da Justiça de Bolsonaro e de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal de Ibaneis Rocha, foi questionado sobre a ‘minuta golpista’ encontrada pela Polícia Federal em sua casa.

O ex-secretário da SSP-DF definiu o documento encontrado como “fantasioso”, uma “aberração” sem “validade jurídica”. Esses já haviam sido os adjetivos usados por Torres no depoimento à Polícia Federal.

Essa ‘minuta golpista’ foi encontrada durante uma operação de busca e apreensão feita pela PF na casa de Anderson Torres, que está sendo investigado por omissão na segurança do DF no dia 8 de janeiro, quando ele era o secretário de Segurança Pública, não estava na capital federal e vândalos bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes.

Torres voltou a falar que esse documento iria ser jogado fora, e que só estava guardado pois ‘alguém da limpeza’ deve ter mexido nele. A intenção do documento era reverter o resultado da eleição que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. A medida é considerada inconstitucional.

O delegado estava nos Estados Unidos no dia do ataque, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Sobre isso, ele disse que jamais deixaria o trabalho se soubesse que haveria algo do tipo.