Mulher esquece absorvente interno na vagina por 2 anos

De acordo com Melanie Galeaz, a consequência disso foi viver durante anos achando que tinha a Doença de Lyme

Nessa última semana, a escritora Melanie Galeaz publicou um vídeo no TikTok falando que, quando era adolescente, esqueceu um absorvente interno por dois anos na vagina. A publicação viralizou na internet e já tem mais de 15 milhões de visualizações.

De acordo com Melanie, a consequência disso foi viver durante anos achando que tinha a Doença de Lyme.

“Quando era mais nova, eu fui picada por um carrapato e tive alguns sintomas da doença de Lyme, mas os testes eram meio confusos”, fala. Como os problemas eram muito parecidos com o quadro da doença, os médicos a medicaram e ela ficou bem.

No vídeo da rede social, a jovem revelou que não se lembrava de ter colocado o item, apesar de sentir dores no corpo. “Eu sei que é minha culpa”, desabafou.

O médico que encontrou o absorvente “preso” na vagina ficou surpreso. “Ele suspirou e disse: ‘Você tem um absorvente, que está se dissolvendo, preso horizontalmente embaixo do seu colo do útero’”, comentou o doutor.

Melanie ainda disse que, durante uma consulta anterior, um médico foi bastante cruel e a deixou assustada. A mulher falou que, por achar que se tratava da Doença de Lyme, o profissional lhe receitou medicamentos, que fizeram as dores no corpo melhorar. Por outro lado, o incômodo na região intima permaneceu.

Os médicos constataram que Melanie teve uma infecção no corpo por causa do absorvente esquecido. “Foi uma experiência desagradável. Todas as dores do meu corpo não eram Doença de Lyme,” concluiu.