Helicóptero com turistas cai e deixa cinco feridos no Rio de Janeiro

Um helicóptero com cinco pessoas caiu em um terreno baldio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, 14. Os quatro passageiros estão internados em um hospital “em estado estável”, segundo a unidade de saúde. O piloto não precisou ser internado.

O Corpo de Bombeiros do Rio informou que a aeronave caiu na Avenida das Américas, na altura do número 13.750, e a corporação foi chamada pouco antes das 11h. Militares do Grupamento de Busca e Salvamento, do quartel do Recreio e do 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente foram ao local, onde prestaram os primeiros socorros às vítimas. Em seguida, os passageiros – que seriam um casal argentino e outro norte-americano – foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste).

A Aeronáutica vai investigar o que causou o acidente. O piloto teria relatado uma falha mecânica na aeronave, que segundo os bombeiros pertence a uma empresa de táxi aéreo que oferece voos panorâmicos pelo Rio.

Até a publicação desta reportagem, o Estadão não conseguiu contato com a empresa. O piloto tentou um pouso de emergência, mas o impacto no chão foi tão forte que a cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam.

Estadão Conteúdo