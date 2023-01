Mulher é presa por acobertar estupro da filha 

Mulher foi presa por tentar ajudar o companheiro a fugir da polícia. O homem estava foragido acusado de ter abusado da filha do casal

Uma mulher foi presa por tentar ajudar o companheiro a fugir da polícia. O homem estava foragido acusado de ter abusado da filha do casal de três anos. A suspeita foi localizada pelos policiais em uma casa na Estrada dos Piabas, na baixada fluminense, na manhã da última segunda-feira (16).

A mãe passou a ser investigada após se contradizer em vários depoimentos dados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Nova Iguaçu. Após os abusos, a criança de 3 anos ficou internada em estado grave por mais de um mês.

Um irmão da suspeita confirmou para os policiais que ela sabia que a filha estava sendo abusada, mas que diante da situação ela continuava o relacionamento com o homem, além de manter conversas íntimas com ele. Durante as investigações também foi confirmado que a mulher alertou o abusador sobre a sua prisão. O tio, sabendo do ocorrido, decidiu a expulsar da casa dele, o que a levou a se esconder em Queimados.

“A mãe vai responder porque ela tem o dever legal de proteger a filha. Em Direito Penal a gente chama isso de agente garantidor, ela é mãe e tinha que defender a filha. Ela ainda estava atrapalhando as investigações, tentando acusar o padrasto da menina”, afirmou a delegada que cuida do caso, Mônica Areal.

