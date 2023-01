Gêmeas siamesas são separadas em hospital de Goiânia

Antes, as meninas eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias

Nessa última quarta-feira (11) as gêmeas Heloá e Valentina, de 3 anos, passaram por uma cirurgia de separação. Segundo o boletim médico do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), a siamesa Valentina teve melhora clínica e Heloá já respira sem ajuda de aparelhos.

O boletim ainda informou que Valentina está aguardando o despertar para a programação da extubação, sendo medicada com antibióticos e remédios para melhorar a pressão arterial. Já Heloá está sem febre, recebendo antibióticos e respirando por conta própria. As irmãs continuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Antes, as meninas eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

De acordo com o Hospital, o estado de Valentina é consequência de uma obstrução pulmonar grave. Mas a secreção foi retirada e a siamesa teve melhora. Valentina reduziu a ventilação mecânica e está mais estável.

A cirurgia das gêmeas siamesas durou mais de 10 horas. Os corpos das irmãs foram separados por volta das 20h. Cerca de 50 profissionais atuaram na separação das duas.

Valentina e Heloá devem retornar ao centro cirúrgico três semanas após a separação.