MPF nomeia novos procuradores para reforçar atuação na Amazônia Legal

Das 35 lotações, 33 foram destinadas à Região Norte, uma à Região Centro-Oeste e outra à Região Nordeste

O Ministério Público Federal (MPF) nomeou, nesta sexta-feira (28), 35 novos procuradores para ocupar vagas consideradas prioritárias pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), todas na Amazônia Legal. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Das 35 lotações, 33 foram destinadas à Região Norte, uma à Região Centro-Oeste e outra à Região Nordeste.

A definição das lotações faz parte de um esforço institucional do MPF para ampliar a presença em áreas historicamente defasadas, reforçando a atuação na defesa da Amazônia e das comunidades indígenas e tradicionais que habitam a região.

Com a nomeação dos novos procuradores, o Ministério Público Federal reforça seu compromisso com a proteção do meio ambiente e com a promoção da justiça e dos direitos humanos na região da Amazônia Legal, buscando fortalecer a atuação em áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país.