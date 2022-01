MG registra novo foco de enchente e total de desalojados sobe para 13 mil

O nível da água da chuvas subiu cerca de 60 centímetros, gerando danos materiais, afetando 23 pessoas

Subiu para 13.117 o número de desalojados em municípios de Minas Gerais, em função das fortes chuvas e alagamentos que ocorrem na região. De acordo com dados divulgados na manhã deste domingo (2) pela Defesa Civil, até ontem o total de desalojados era de 12.783. Já o número de mortos segue o mesmo entre sábado (1º) e este domingo, com um total de seis óbitos.

Um novo foco de enchente foi registrado pela Defesa Civil no sábado, na cidade de Três Corações, por volta das 15h. Os dados, no entanto, só foram divulgados no domingo. Nove residências localizadas na rua Dona Glorinha Paiva, no bairro Cinturão Verde, foram alagadas pela enxurrada. O nível da água subiu cerca de 60 centímetros, gerando danos materiais, afetando 23 pessoas.

Além de invadir as casas, a chuva causou a queda de uma parte do muro do cemitério municipal, desmoronamento de parte da rua Três cruzamento com a Rua Clóvis Neder no bairro Estância dos Reis. Os moradores realizam a limpeza das residências atingidas e não necessitaram sair para abrigos ou casas de terceiros. Até o momento, não há relatos de outros danos.

Emergência

Ao mesmo tempo em que municípios sofrem com alagamentos, outros 14 estão em situação de emergência vigente por conta da estiagem ou seca. Outros dois estão em estado de calamidade pública vigente em função do mesmo motivo.

As fortes chuvas que têm atingido Minas Gerais causaram mortes, estragos, e deixaram 124 municípios em situação de emergência. O levantamento é do governo do Estado.

Houve uma queda no número de municípios em situação de emergência em Minas Gerais. Até dia 30 de dezembro, 124 municípios tinham esse status. Agora, apenas 11 seguem em estado de emergência, enquanto outros dois estão em calamidade pública.