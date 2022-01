Passageiros promovem festa da virada em navio com surto de Covid-19

O navio deverá chegar a Santos (SP) amanhã. Ao menos 68 casos de covid foram confirmados no Costa Diadema

Apesar de a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ter proibido atividades que não fossem essenciais, passageiros do navio Costa Diadema participaram de uma festa na virada de 2021 para 2022.

A embarcação está atracada em Salvador em razão de casos de covid-19 entre passageiros e tripulantes. O navio deverá chegar a Santos (SP) amanhã. Ao menos 68 casos de covid foram confirmados no Costa Diadema.

Vídeos nas redes sociais mostraram pessoas aglomeradas, ouvindo música alta e usando roupas brancas, na noite de 31 de dezembro. Participantes da festa não estavam utilizando máscara, item de proteção contra o novo coronavírus.

Na festa, não havia comida ou bebida. Os espumantes que estavam com os passageiros foram oferecidos pela empresa do navio para ser consumido dentro das cabines, segundo o jornal O Globo.

O UOL entrou em contato com a Costa Crociere, responsável pela embarcação, mas ainda não obteve retorno sobre a festa realizada no navio. Em nota ao jornal O Estado de S. Paulo, a empresa disse ter lamentado que “um grupo minoritário não tenha respeitado tais indicações e regras”.

A empresa completou relatando que, “desde a confirmação de casos positivos, reforçou as medidas preventivas a bordo, incluindo a suspensão das atividades de entretenimento e música em todas as áreas do navio”.