Metrô: SP dá início à construção de novo túnel de estações Consolação e Paulista

O governo de São Paulo autorizou nesta terça-feira, 29, o início dos trabalhos para a construção do novo túnel de ligação entre as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-A amarela) do Metrô e de um novo acesso à estação Paulista na Rua Bela Cintra. A obra, aprovada após uma vistoria, tem como objetivo aumentar a capacidade e melhorar a circulação de passageiros no local.

“Esta é uma obra complexa que vai levar três anos, mas, quando estiver pronta, vai mudar a vida das pessoas que acessam a estação e fazem a interligação das duas linhas. Essa é uma obra de mais de R$ 60 milhões que vai melhorar muito o fluxo de pessoas”, disse o governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, serão investidos R$ 63,5 milhões para a execução das duas obras, sendo R$ 60 milhões destinados especificamente à construção do túnel e R$ 2,5 milhões ao novo acesso. A promessa é que o túnel fique pronto em 36 meses após o início da obra e o acesso da Bela Cintra, em três.

O túnel será construído pelo Consórcio Conexão Paulista/Consolação, que iniciará em breve os preparativos da escavação e obra, além da montagem do canteiro, que inclui o remanejamento de redes de infraestrutura que passam pela região e planejamento dos desvios junto à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O novo acesso será feito pela empresa Ina Serviços Técnicos.

Novo túnel

O novo túnel terá capacidade para receber 18 mil passageiros por hora e dividirá o fluxo de passageiros que passam pelo local com o túnel já existente. “A ideia é que ele seja utilizado para as pessoas que seguem da estação Consolação (Linha 2-Verde) para a Paulista (Linha 4-Amarela). Isso vai liberar a atual ligação para ser usada apenas para quem segue no sentido oposto”, disse a Secretaria de Transportes Metropolitanos.

A nova ligação ficará ao fim do túnel que já existe, no local da esteira rolante, pouco antes das escadas rolantes que se aproximam da estação Paulista. O passageiro que vem da estação Consolação com destino à Linha Amarela vai seguir pelo túnel da esteira rolante e, ao fim, virar à direita no novo túnel. Dessa forma, ele chegará à região do acesso Belas Artes da estação Paulista, já próximo ao mezanino que leva às plataformas.

Serão cerca de 90 metros de extensão do novo túnel com profundidade que vai variar entre 20 e 25 metros, pois ele terá uma leve inclinação. A largura será de 7,5 metros e a altura de 5,5 metros. A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

A construção será feita pelo método NATM, austríaco, pelo qual chega-se à profundidade desejada e depois inicia-se a escavação horizontal até o ponto de destino. “Essa escavação inicial deve ser feita por um poço em um canteiro que será montado na calçada da Avenida Paulista, entre as ruas da Consolação e Bela Cintra. Ao fim da obra, esse poço será utilizado para exaustão e ventilação do novo túnel”, informou a secretaria.

Acesso à Bela Cintra

A nova entrada da estação Paulista, da Linha 4 (amarela) será construída pelo Metrô e dará acesso à Rua Bela Cintra, ajudando na melhor distribuição do fluxo de passageiros, com mais uma alternativa para chegar e sair da estação. Esse acesso deverá levar os passageiros ao edifício de acesso da Rua da Consolação, onde já estão as escadas rolantes, escadas fixas e elevador.

Para a construção, foi desapropriada parte de uma passagem aberta de um edifício. A área de fundo do atual acesso da Rua da Consolação será aberta e conectada a essa área desapropriada, onde o Metrô vai construir a passagem de 50 metros de extensão com largura variável entre 4,5 e 2,5 metros, dependendo do ponto.

Estadão Conteúdo