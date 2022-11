Bar desmente versão dada por irmã de Deolane e afirma que não houve qualquer tipo de agressão

O estabelecimento afirma que jamais deixaria que qualquer pessoa fosse agredida, independente do motivo.

Amores, mais cedo contei para vocês sobre uma suposta agressão que a irmã da advogada Deolane, a também advogada Daniele Bezerra havia relatado ter sofrido, em um bar na zona sul de São Paulo, porém ao que tudo indica as coisas não aconteceram da forma que a advogada contou.

Após Daniele contar a sua versão da história, o estabelecimento veio a público e desmentiu a versão apresentada pela advogada, afirmando que a mesma não foi agredida e que caiu por estar muito bêbada.

“Jamais permitimos ou permitiríamos que ela fosse atacada por qualquer motivo que seja, como nos Stories não houve agressão como percebido nas imagens, ela caiu por tropeçar na caixa de som e prontamente foi socorrida pelos que ali estavam”, relatou o estabelecimento.

De acordo com Daniele, toda a confusão teve início devido a motivos políticos. “Estou bem […] Estava em um bar assistindo ao jogo do Brasil. Depois de ouvir algumas coisas sobre política, me senti ofendida e indaguei às pessoas o porquê. Iniciou-se uma discussão, puxaram meu cabelo e eu quis também revidar. Acabei caindo e me machucando muito. As pessoas que trabalham no estabelecimento me ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram socorro no momento”, contou a advogada em uma sequência de stories publicadas em seu instagram.