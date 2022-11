Teoria de que Lula morreu e foi substituído ganha espaço entre os bolsonaristas

Vice-prefeito de Angra dos Reis teoriza e comprova a morte do presidente eleito para o ano de 2023

Eu fui ingênua de pensar que as teorias bolsonaristas durariam apenas durante o período de eleições, porque até hoje ainda consigo ver que elas perduram no tempo. A nova é a que Lula faleceu e foi substituído. Pasmem! O médico e vice-prefeito de Angra dos Reis, Christiano Alvernaz, aposta na ideia descabida.

Vale ressaltar que Lula esteve presente em Brasília na sede do governo de transição (CCBB), ontem (28), no dia do jogo do Brasil no Qatar.

Não preciso nem dizer que o boato de que Lula morreu e foi substituído é fake, mas os bolsonaristas ainda tentam comprovar com fotos do presidente que o fato ocorreu e que eles tem razão. Afe, que feito!

Os fãs de Bolsonaro ainda envolvem o nome da Globo no processo, afirmando que o partido está aguardando a posse para poder revelar a “verdade”. “O Projac da Rede Globo criou máscara de silicone para [o sósia] aparecer em público. Querem que a chapa seja diplomada no dia 19 agora e vão dizer ao mundo que ele morreu e quem assume é o Alckmin. Mas ele já está morto desde o dia cinco”, diz a mulher nas redes sociais.