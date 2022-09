Menina é achada em mata após padrasto morrer ao tentar sequestrá-la, diz PM

A criança passou por exames de tomografia e está bem. No entanto, a unidade informou que não há previsão de alta

Uma menina de 6 anos foi encontrada sozinha em uma mata em Jataí na madrugada desta segunda (26) após ter sido sequestrada pelo padrasto. Durante a ação, ele sofreu um acidente de moto e morreu no local, segundo a Polícia Militar de Goiás.

A criança foi achada só mais tarde, deitada no chão de uma região de mata, em estado de choque.

O homem, cuja identidade não foi revelada, estava com a criança no veículo quando ocorreu o acidente.

No local, os policiais encontraram apenas um chinelo infantil.

Após quase duas horas de buscas, um policial localizou a menina, que estava “deitada no chão, bastante suja, ensanguentada e escondida perto de uma moita alta de capim, em estado de choque”, segundo a corporação.

Em um vídeo do resgate divulgado pela Polícia Militar, é possível ouvir a criança relatando que “não sabe o que aconteceu”.

“Acordei no meio da mata”, diz ela, que foi levada para o HEJ (Hospital Estadual de Jataí Serafim de Carvalho).

Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, ela apresentava um corte na cabeça e escoriações no rosto.

A criança passou por exames de tomografia e está bem. No entanto, a unidade informou que não há previsão de alta.

A Polícia Civil investiga o acidente e o contexto em que a criança estava com o padrasto.