Restaurantes e mercados seguem abaixo do patamar pré-pandemia

Na comparação mensal, entre junho e julho, o cenário aponta tendência de alta, com crescimento de 5% nas transações

Joana Cunha

São Paulo, SP

O volume de vendas em supermercados e restaurantes ainda permanece em patamar inferior ao pré-pandemia, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em parceria com a Alelo. Os dados sinalizam impacto do histórico de inflação e aperto na renda.

A queda é de 7% nas transações dos supermercadistas e de quase 3% no valor gasto pelo consumidor na comparação de julho de 2022 com o mesmo mês de 2019.

Nos restaurantes, a diferença em relação a julho de 2019 é maior, com queda de 40% no volume de transações e de mais de 30% no valor gasto.

Na comparação mensal, entre junho e julho, o cenário aponta tendência de alta, com crescimento de 5% nas transações em supermercados e 6% nos restaurantes.