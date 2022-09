Eleições 2022: Costa espera que STF julgue orçamento secreto e recupere verbas

Costa disse que no primeiro ano de governo será preciso fazer “um trabalho para que os recursos do RP9 da saúde vão para a saúde”

Responsável por coordenar o programa de governo para a área da saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Humberto Costa disse que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue como inconstitucional o chamado orçamento secreto. Na avaliação de Costa, o mecanismo que libera recursos de pastas para emendas parlamentares não só compromete a política de saúde como outras áreas do governo.

Supondo a vitória de Lula nestas eleições, Costa disse que no primeiro ano de governo será preciso fazer “um trabalho para que os recursos do RP9 da saúde vão para a saúde”.

Segundo Costa, caso Lula vença, ele terá capital político para negociar, inclusive a tomada de recursos para a área da saúde fora do teto de gastos. “Vai ter que reduzir as filas da pandemia no SUS, pagar o piso da enfermagem e retomar as coberturas vacinais. Como fazer isso sem mais recurso?”, questionou durante debate na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

