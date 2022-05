Justiça manda parar desmontagem de Agrishow após acidente que amputou trabalhador

“Ao fazer a manutenção de um transformador, ele foi vítima de eletrocussão, levando à amputação de uma de suas mãos”, diz o MPT

Joana Cunha

A feira internacional de tecnologia Agrishow, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que recebeu candidatos à Presidência e movimentou mais de R$ 11 bilhões na semana passada, foi alvo de determinação da Justiça para interromper serviços de desmontagem do evento.

A 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto atendeu a um pedido do MPT (Ministério Público do Trabalho) e determinou nesta quinta (5) a paralisação dos serviços e intervenções nas instalações elétricas em altura realizados na desmontagem da estrutura da feira.

A decisão acontece após um acidente que vitimou um trabalhador na montagem dos estandes dos expositores, no final de fevereiro. “Ao fazer a manutenção de um transformador na rede elétrica do parque, no alto de um poste de energia, ele foi vítima de eletrocussão, levando à amputação de uma de suas mãos”, diz o MPT.

“O operário-eletricista foi imediatamente socorrido, levado a um hospital onde recebeu a assistência necessária”, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da Agrishow. Segundo o MPT, ele ficou internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, passou por diversas cirurgias e também perdeu a capacidade laboral.

A medida acontece em meio a uma força-tarefa do MPT para inspecionar as condições de saúde e segurança do trabalho nas atividades da estrutura do evento agro e verificar o cumprimento de um acordo judicial de 2013 com empresas envolvidas na feira.

Segundo o órgão, as regras previstas para o trabalho em altura foram descumpridas pelas empresas que atuam na montagem dos estandes, expondo os trabalhadores ao risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MPT fala em falta de cinto de segurança, andaimes irregulares e instalações elétricas com partes energizadas expostas. Também relata descumprimento de normas em equipamentos de proteção individual e segurança em instalações elétricas.

“A Informa Markets, responsável pela organização da feira, esclarece que mantém contrato com empresa especializada na prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho para fiscalização de atividades realizadas por empresas envolvidas no processo de montagem e desmontagem”, diz a companhia em nota.