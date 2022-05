Presidente do FNDE dará explicações à Câmara sobre pastores e kit robótica

Ele aceitou convite do presidente da Comissão de Educação para participar de uma audiência pública com os integrantes da comissão.

Fábio Zanini

O presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Marcelo Ponte, dará explicações à Câmara dos Deputados no dia 25 de maio sobre as diversas denúncias que têm atingido o MEC (Ministério da Educação) nas últimas semanas.

Ele aceitou convite do presidente da Comissão de Educação, Kim Kataguiri (União-SP), para participar de uma audiência pública com os integrantes da comissão.

Entre os pontos que deverão ser objeto de questionamentos estão a participação de pastores em uma espécie de “balcão de negócios” do MEC, na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, a suspeita de aquisição de ônibus escolares superfaturados e o envio, revelado pela Folha de S.Paulo, de kits de robótica a preços acima de mercado para localizadas que não têm energia elétrica ou água encanada.

“Tratam-se de fatos gravem em si, mas que ganham ainda maior relevância à medida que comprometem a própria eficiência dos programas aos quais as aquisições se destinariam”, diz o requerimento da comissão para a presença de Ponte.