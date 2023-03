Jovem é atacada por tubarão na praia, em Pernambuco

Com ferimentos no braço, a banhista estava gritando de dor enquanto as pessoas tentavam socorre-la na beira da praia

Nesta segunda-feira (6), uma garota foi atacada por um tubarão na praia de Piedade, em Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Ela ficou com ferimentos no braço. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a banhista gritando de dor enquanto as pessoas tentam socorre-la. Leia também Bebê morre após tomar colírio vendido por engano

Mãe teria matado filha antes do incêndio, aponta investigação

Feminicídios dobram no DF em relação a 1º trimestre de 2022 Após 10 minutos do ataque, uma pessoa decidiu banhar no mar. Os banhistas começaram a chamar o homem para sair da água, mas ele precisou ser retirado do local pelo Corpo de Bombeiros. “Depois do ataque o cara foi tomar banho. Os bombeiros tiveram que entrar no mar para tirar o cara, ele desacatou, reagiu e agora está imobilizado e sendo preso. É inacreditável,” disse um banhista.