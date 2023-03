Bebê morre após tomar colírio vendido por engano

A mãe informou que, ao contrário do que o médico receitou, o remédio vendido pela farmácia foi um colírio para o tratamento de glaucoma

Na madrugada desse domingo (5), o bebê Ravi Lorenzo, de 2 meses, morreu após ingerir um colírio. O medicamento foi vendido por engano em uma farmácia de Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, o remédio da receita médica que a criança deveria ter tomado era para evitar enjoo e vômito.

Segundo a delegada Fernanda Lima, a mãe do menino contou que o filho estava com sintomas como náuseas, vômito e febre, motivo pelo qual ela foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Chegando lá, após examinar a criança, o médico prescreveu três remédios, um deles, a “bromoprida”, que evita vômitos.

“O avô da criança contou que se dirigiu até a farmácia e comprou esses medicamentos. Ele teria levado os remédios para a mãe da criança, que teria ministrado os remédios conforme a prescrição. Passado um tempo, a criança começou a chorar e gritar de dor”, disse a delegada.

A mãe informou que, ao contrário do que o médico receitou, o remédio vendido pela farmácia foi o “tartarato de brimonidina”, um colírio para o tratamento de glaucoma.

A mãe voltou na UPA e os médicos chegaram a intubar o menino, mas ele não resistiu. “Nós fizemos diligências na farmácia e na UPA para ter acesso ao prontuário”, finalizou a delegada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, um laudo preliminar apontou que a ingestão do remédio pode ter provocado a morte da criança, mas a afirmação só poderá ser dada após a conclusão dos exames.