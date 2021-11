iFood e Tembici expandem Pedal para novas capitais

Projeto se torna o maior de bicicletas elétricas para delivery da América Latina

Após completar um ano, com mais de um milhão de entregas realizadas com bicicletas, o projeto iFood Pedal em parceria com a Tembici chegará a Recife, Salvador, Brasília, Porto Alegre, além das atuais São Paulo e Rio de Janeiro, e disponibilizará mais de 2.500 e-bikes, como modalidade para os entregadores.

O iFood Pedal, projeto pensado e realizado exclusivamente para entregadores, completa um ano, com o marco de mais de um milhão de entregas realizadas de bicicletas no delivery. Devido ao sucesso, o iFood, maior foodtech na América Latina, em parceria com a Tembici, empresa líder de micromobilidade na América Latina, anuncia a expansão da iniciativa para seis capitais brasileiras: Recife, Salvador, Brasília, Porto Alegre, além das atuais São Paulo e Rio de Janeiro. Estarão disponíveis nestas localidades, ao longo de 2022, mais de 2.500 bikes elétricas. Com isso, o projeto será o maior da América Latina com bicicletas elétricas no delivery.

A escolha das cidades foi realizada com base em pesquisas, escuta de entregadores e diversos estudos de demandas. Além das bikes, serão disponibilizados equipamentos de proteção, como capacetes e bags, assim como pontos de apoio, equipados com filtros de água, banheiros, mesas, microondas, pontos de recarga de celular e espaço de descanso. Os entregadores também continuarão contando com o Pedal Responsa, curso digital de conteúdo formativo e de conscientização.

Como diferencial, as bicicletas elétricas trazem um grande facilitador no dia a dia, uma vez que o modal possui pedal assistido, ou seja, o motor é acionado quando a bicicleta é pedalada, sem acelerador, tornando a bike mais leve. Com velocidade limitada a 25 km/h e bateria com autonomia de 60km, seus freios e peças de transmissão carregam selo de empresas renomadas do mercado, proporcionando a máxima qualidade e segurança. Além disso, com foco na experiência dos entregadores, o iFood investe constantemente em tecnologia e outros mecanismos que delimitam o raio de entrega para cada restaurante e identificam quem estiver mais próximo, enviando para os entregadores bikers rotas mais curtas, otimizando seus ganhos e tempo de deslocamento.

A iniciativa, além de oferecer uma nova opção e menor esforço com o modal elétrico em todo o país, também busca incentivar entregas limpas com o objetivo de alcançar a realização de 50% dos pedidos em modais não poluentes até 2025.

“O projeto foi co-criado com entregadores parceiros e lançado há um ano em São Paulo e no Rio de Janeiro, e nesse período, se provou sustentável e plenamente alinhado com o impacto operacional, ambiental e social que queríamos alcançar. Entendemos que esse modelo veio para ficar porque vimos consumidores e restaurantes atendidos de forma mais eficiente e os entregadores satisfeitos, com ganhos líquidos maiores que modais mais tradicionais, como motos, explica Fernando Martins, Head de Inovação e Logística do iFood.

Como funciona?

Por enquanto, o projeto está disponível apenas em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) e para realizar entregas com iFood Pedal, os interessados deverão acessar a seção “iFood Pedal” no app iFood para Entregador. Lá, encontrarão mais detalhes sobre o projeto, realizar cadastro e escolher um plano. As bikes podem ser utilizadas em períodos de até quatro horas em São Paulo, e até duas horas no Rio de Janeiro, com plano mensal (R$34,90) e semanal (R$9,90) por meio de cartão de débito, crédito ou em dinheiro e são exclusivos para entregadores. No caso de tempo adicional, é acrescido um valor por tempo de uso. Os entregadores parceiros também podem utilizar as bicicletas compartilhadas da Tembici. Além disso, todos que se cadastrarem receberão máscara e álcool gel.

Proteção

Os entregadores que utilizam o modal também contam com seguro de acidentes pessoais oferecido gratuitamente pelo iFood em parceria com a seguradora MetLife e a farmacêutica MDS, que fornece descontos na compra de medicamentos. A iniciativa cobre despesas médicas e odontológicas e oferece uma garantia financeira para a família em caso de acidentes. O seguro vale durante o período em que os parceiros estiverem logados na plataforma e também no “retorno para casa”, válido por duas horas ou num trajeto de até 30 quilômetros do local da última entrega.