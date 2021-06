Queiroga diz que governo antecipou entrega de 3 milhões de doses da Janssen para este mês

“A vacina da Janssen, nós já tinhamos acertado com a Janssen 38 milhões de doses da vacina, nós conseguimos antecipar 3 milhões. Chega agora no mês de junho”, disse o ministro

Nesta sexta-feira (4), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o governo antecipou a entrega de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid da Janssen. Com isso, a remessa chegará ainda neste mês ao Brasil.

O acordo firmado entre o governo brasileiro e a farmacêutica define a aquisição de 38 milhões de doses, que deveriam começar a chegar ao país nos próximos meses. O imunizante requer a aplicação de apenas uma dose, o que o diferencia dos demais, que exigem duas.

“A vacina da Janssen, nós já tinhamos acertado com a Janssen 38 milhões de doses da vacina, nós conseguimos antecipar 3 milhões. Chega agora no mês de junho”, disse o ministro.

“Estamos organizando com o Conass e Conasens a estratégia de distribuição dessa vacina. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única, então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19”, continuou o ministro.

A tentativa de antecipar a entrega das vacinas ocorre para acelerar o ritmo de vacinação no país, considerado lento por especialistas. Até a noite de quinta-feira (3), 47.718.537 de brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que corresponde a 22,53% da população.

Com relação à população totalmente imunizada, com as duas doses, esse número cai para 22.739.521 pessoas, o que equivale a 10,74% da população.