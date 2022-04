Google limita funcionalidades de plataforma educacional

A recomendação da Secretaria é no sentido de que cada usuário organize e reveja seus arquivos para buscar a melhor forma

O armazenamento do Google Workspace for Education Fundamentals será limitado pela empresa Google, em nível mundial. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 06, plataforma por meio da qual funciona o Programa Escola em Casa DF, implementado no período da pandemia.

Diante disso, a Secretaria de Educação tem três grandes desafios: atender à determinação, avaliar a real necessidade de espaço virtual para fins pedagógicos e implementar as melhores soluções.

De acordo com a decisão da Google, as contas que excederem o limite de 5GB serão bloqueadas para envio, recebimento de mensagens e arquivamento de novos materiais. O prazo para esta adequação vai até 17 de abril.

A Secretaria de Educação orienta aos usuários que utilizam e-mails com extensão @edu e @estudante que mantenham, no máximo, 4GB, limite que soma caixa de e-mail e arquivos armazenados no drive. Essa diferença a menor do que o definido pela Google é uma margem de segurança, para evitar que se atinja o nível para bloqueio.

A recomendação da Secretaria é no sentido de que cada usuário organize e reveja seus arquivos para buscar a melhor forma de armazenamento, de acordo com sua realidade, com prioridade para os aspectos pedagógico e didático. Além disso, recomenda-se que sejam removidos do drive, especialmente, os arquivos pessoais, os duplicados e aqueles que já estão salvos por outros meios.

Esta medida inicial é para atender à determinação da Google. Feito isto, a Secretaria de Educação irá avaliar a real necessidade de armazenamento para definir as próximas ações. Mas, primeiro, é essencial que cada usuário contribua por meio da organização de suas caixas de e-mail e drivers.

A plataforma foi disponibilizada gratuitamente pela empresa em caráter ilimitado, para fins pedagógicos, em diversos países, durante o período crítico da pandemia. No Distrito Federal, passou a ser usada em abril de 2020. Foram cadastrados 525.834 estudantes e 40.968 servidores.

*Com informações da Secretaria da Educação