Gol e Mercado Livre fazem acordo de 10 anos para entrega de encomendas

A companhia aérea Gol e o marketplace Mercado Livre anunciaram nesta terça-feira (19) uma parceria de 10 anos para a entrega de encomendas em todo o país, em especial nas regiões Norte e Nordeste. O acordo marca a estreia da Gol na operação de aviões cargueiros por meio de sua unidade de logística, a GolLog. O negócio contempla seis aeronaves da Gol modelo Boeing 737-800.

Com a parceria, o Mercado Livre, líder em comércio eletrônico no país, pretende reduzir em até 80% o tempo de entrega para rotas mais longas, como Norte e Nordeste, e em até 50% para o Centro-Oeste. Segundo a empresa, a entrega no Sul e Sudeste, regiões de maior demanda, também ficará mais ágil.

“No Norte e Nordeste, o tempo médio de entregas chega a 9 dias e deve ser reduzido para 2. Muita gente pode não querer comprar pela internet se o tempo de entrega é muito longo, prefere ir a uma loja física. Com essa parceria, vamos aumentar a fidelização dos clientes e, consequentemente, as vendas”, afirmou Fernando Yunes, vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, durante coletiva de imprensa que anunciou o acordo.

O Mercado Livre já trabalhava com três aeronaves exclusivas, fruto de acordos com a Sideral e a Azul Cargo, que continuam vigorando. Agora, com os seis aviões da Gol, vai quadruplicar sua capacidade de entrega de encomendas no Brasil, de 10 milhões de pacotes ao ano para 40 milhões de pacotes.

Já para a Gol a iniciativa representa um avanço significativo na receita: só este ano, a parceria vai render R$ 100 milhões para a GolLog. “A expectativa é que, dentro de cinco anos, o acordo represente um incremento de R$ 1 bilhão na receita da companhia”, afirmou Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, durante a coletiva. Segundo ele, as empresas estavam em negociação há dez meses.

Das 6 aeronaves que integram o acordo, 3 entram em operação no segundo semestre deste ano. Outras 3 começam a voar com exclusividade para o Mercado Livre até o terceiro trimestre de 2023. A parceria considera ainda a possibilidade de adicionar outras 6 aeronaves de carga até 2025.

De acordo com Kakinoff, a iniciativa deve gerar economias de R$ 25 milhões este ano e de R$ 75 milhões em 2023. “São aeronaves que estavam ociosas, uma vez que ainda não retomamos o mesmo ritmo de voos do pré-pandemia, algo que está previsto para dezembro deste ano”, afirmou. O acordo evita o custo de devolução dessas aeronaves dentro do contrato de leasing.

Os voos vão sair de São Paulo e um terço da frota deve atender as regiões Sudeste e Sul. Os aviões destinados à operação passarão por um processo de conversão para cargueiros, sendo designados como 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter), com capacidade para transporte de 24 toneladas. Estarão identificados com a cor e a logomarca do Mercado Livre.

A companhia aérea vai contratar diretamente 100 trabalhadores para atender a parceria com o Mercado Livre, e gerar mais 90 vagas indiretas.

Em comunicado ao mercado, a Gol informou que está se estruturando para atender “o crescente mercado brasileiro de ecommerce, que responde atualmente por mais de R$ 180 bilhões em receitas anuais, com um gasto anual de mais de R$ 12 bilhões em serviços logísticos”.

De acordo com a empresa, “a destinação das 6 aeronaves exclusivas para operação de cargas inaugura um novo capítulo de eficiência na redução dos custos unitários da Gol, uma vez que, combinada com a aceleração na transformação da frota para 737 MAX, permitirá maior diluição dos custos fixos, redução da ociosidade existente e incremento de novas oportunidades de geração receitas auxiliares”.

A Gol deve encerrar o ano com 136 aeronaves, das quais 44 do modelo Boeing 737-MAX 8 e 92 em Boeing 737-NG.