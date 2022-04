Programa Vencer: Inscrições prorrogadas para cursos de qualificação profissional

As inscrições para o programa Vencer, que oferece cursos de qualificação profissional a jovens de 14 a 24 anos, foram prorrogadas até o dia 26 de abril. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) com o apoio da Senai e Senac, disponibiliza mais de 2 mil vagas em 14 cursos. Nesta primeira etapa, já serão beneficiados 465 alunos.

“Os jovens do DF precisam de oportunidades. Com o programa Vencer, queremos abrir portas para que eles encontrem uma profissão e ingressem no mercado de trabalho”, destacou o secretário da Sejus, Jaime Santana.

As primeiras turmas começam no próximo dia 25 de abril, nos cursos de operador de computador, assistente administrativo e assistente de recursos humanos. As aulas serão ministradas nas Praças dos Direitos de Ceilândia e Itapoã, além da Estação da Cidadania do Recanto das Emas.

A partir de maio, começam os cursos de costureiro, manicure e pedicure, vendedor, PHP com MYSQL, barbeiro, salgadeiro, padeiro, garçom, assistente de secretaria escolar e recepcionista, com vagas no Plano Piloto, Planaltina, Ceilândia, Gama e Taguatinga.

O projeto foi lançado no dia 1º de abril, durante as atividades do ‘Sejus mais perto do Cidadão’, em Planaltina. Os cursos são gratuitos e destinados a jovens de baixa renda, de famílias cuja renda mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos. Para fazer a inscrição e ter acesso aos horários de turmas disponíveis, basta acessar o site vencer.sejus.df.gov.br.